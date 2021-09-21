Евросоюз не признает российские "выборы" в ОРДЛО и оккупированном Крыму

А также принял во внимание достоверную информацию о многочисленных и серьезных нарушениях демократического права волеизъявления людей в самой РФ.

Об этом говорится в Декларации Высокого представителя ЕС относительно выборов в Государственную Думу, региональных и местных выборов в Российской Федерации, состоявшихся 17-19 сентября текущего года.

Полный текст документа опубликован на сайте Европейского Совета.

«ЕС не признает и не будет признавать незаконной аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и не признает так называемые выборы, проведенные на оккупированном Крымском полуострове. Решение России привлечь жителей неподконтрольных правительству (Украины) территорий Донецкой и Луганской областей Украины в Государственную Думу, региональных и местных выборов, противоречит духу и задачам Минских соглашений. ЕС остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», - говорится в заявлении.

Высокий представитель ЕС от имени 27 стран Евросоюза выразил сожаление по поводу решения России значительно ограничить размер и формат международной наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ, что фактически ограничило развертывание этой миссии во время российских выборов.

В то же время ЕС принял во внимание сообщение от независимых и надежных источников о серьезных избирательных нарушениях в России. В частности, перед выборами власти страны усилили репрессии против оппозиционных политиков, общественных организаций и независимых медиа-изданий, а также против журналистов. Как говорится в документе, это вызвало ограничение пространства российских избирателей в собственном выборе, лишило их возможности получить полную и точную информацию о кандидатах.

«ЕС выражает глубокую обеспокоенность продолжением тенденции на сокращение пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов (на территории) России. ЕС призывает руководство России повернуть обратно это негативное развитие. Российская Федерация должна соблюдать собственные обязательства, которые она взяла на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы в соблюдении прав человека и демократических ценностей», - отмечается в Декларации ЕС.

Как сообщалось, 17-19 сентября в РФ состоялись выборы в Госдуму и местных органов власти. Накануне из избирательного процесса были исключены практически все возможные кандидаты от «несистемной» оппозиции, были развернуты репрессии и преследования против правозащитников, журналистов и общественных активистов под лозунгами законов РФ «о зарубежных агентах» и «о нежелательных организациях».

15 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую ЕС к готовности не признать парламент России и учесть обращение об исключении России из ПАСЕ, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны искаженными и проведенными с нарушением демократических принципов и международного права.

17 сентября МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение Россией 17-19 сентября выборов депутатов в Государственную думу на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан России на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Источник