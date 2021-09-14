Зеленский в США рассказал, почему считает некорректным сравнение Украины с Афганистаном

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.

На вопрос ведущего о том, не боится Украина после последних событий в Афганистане, США могут так же покинуть её один на один с Россией, Зеленский ответил, что считает сравнение ситуации в Украине и Афганистане не совсем корректным.

"Украина не зависит от США так, как Афганистан зависел. И я действительно считаю, что за считанные дни, 5-7, такую ​​большую страну невозможно захватить", - отметил он.

Зеленский напомнил о ситуации 2014 года, когда международная поддержка Украины не была особенно мощной.

"У нас не было никакой военной техники, кроме нашей собственной, и наших собственных военных. Но была волна добровольцев, появились добробаты - усилиями людей, которые были объединены желанием защитить свое государство. Никого другого не было. Но не только за 4 дня, но и за 7 лет РФ не захватила Украину", - отметил он.

"Российская Федерация - это не армия Талибана. это одна из самых сильных армий в мире. Поэтому я считаю, что мы отстояли свое государство и мы максимально независимы от какой-то другой страны. что такое "оставить Украину "? Я считаю, что наоборот США должны увеличивать свое присутствие в Украине", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что считает встречу в Вашингтоне мощной и важным сигналом о важности Украины для США.

"То, что мы среди первых стран, с которыми встречался президент Байден (после вывода войск из Афганистана - ред.), означает, что мы являемся приоритетной страной. И мы благодарны за это, это важный сигнал. Но после этого сигнала мы также ждем действий", - отметил он.

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