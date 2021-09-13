Дания полностью выходит из карантина: "Эпидемия под контролем"

Об этом сообщает NBC News.

Дания стала одной из первых стран Европейского союза, которая ослабила все внутренние ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

"Эпидемия находится под контролем", - сказал министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике.

Власти страны сняли оставшиеся ограничения. От жителей Дании больше не будут требовать доказательства вакцинации, в том числе и для входа в ночные клубы.

Министерство здравоохранения Дании заявило, что широкое распространение вакцины позволило стране отменить меры контроля за пандемией.

Вакцины от коронавируса в Дании получили полностью более 83% населения страны, которые старше 12 лет. При этом, за последнюю неделю, там зарегистрировали в среднем около 500 новых случаев в день.

В министерстве здравоохранения считают, что коронавирус в Дании больше не классифицируется как "социально критическое заболевание". Однако там отметили, что правительство может вернуть ограничения, в случае, если ситуация ухудшится.

Напомним, что президент США Джо Байден готов третий раз вакцинироваться от коронавируса. Это произойдет уже в этом месяце.

Ранее сообщалось, что в Черногории ограничили въезд для туристов. В страну не впустят тех, кто получил только одну дозу вакцины от коронавируса.

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