Войти | Зарегистрироваться
14:50

вторник,
07 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Глава МВД Украины о массовых акциях: никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может

07.09.2021 / 13:12
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверяет, что полиция будет пресекать проявление насилия на массовых акциях и привлекать к ответственности виновных вне зависимости от общественной или политической принадлежности.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр рассказал, что подходы к обеспечению безопасности на массовых акциях меняться не будут, так как "скандинавская модель" с участием полиции диалога хорошо себя зарекомендовала.

"Безусловно, главное – это обеспечить конституционное право на мирный протест. И ключевое слово – мирный. К сожалению, у нас есть случаи, когда протесты имеют искусственный характер, в том числе из-за манипулирования общественным мнением или из-за попыток манипулирования. Часто это приводит к организации проплаченных митингов", - отметил глава МВД.

В этом контексте он продолжил: "Мы четко разделяем мирный протест и переход границ, определенных законом. Никаких индульгенций никакому общественному или политическому движению быть не может. Если будет происходить насилие, полиция будет реагировать незамедлительно. И реагировать не только в плане пресечения незаконного действия, но и в дальнейшем привлечении к ответственности".

Монастырский заверил, что в тех случаях, когда пострадали журналисты или правоохранители, будут обвинительные акты и решения суда.

Источник

акции протеста, Монастырский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.