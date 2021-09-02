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У Зеленского ищут замену трем министрам – источники

02.09.2021 / 12:48
В ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Об этом заявили собеседники "Украинской правды" в монобольшинстве

По словам источников УП, этот вопрос будут активно решать после возвращения президента и его команды из США.

"Уруский, Лазебная и Таран – уйдут. Им уже ищут замену, но здесь проблемы. Потому что скамейка запасных маленькая, а люди, которых мы приглашаем извне, неохотно рвутся в Кабмин", – отметил один из собеседников.

В то же время источники уверяют, что министра юстиции и министра культуры пока менять не будут.

"Например, Малюську не очень любит Ермак, но к нему хорошо относится президент. По Ткаченко – он там себе что-то воюет, наобещал много президенту – пусть выполняет", – отметил один из депутатов фракции "Слуга народа".

Напомним, еще в начале августа сообщалось, что несколько министров правительства Дениса Шмыгаля могут уйти в отставку в новом политическом сезоне. А на днях глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у парламента есть претензии к некоторым министрам, поэтому их могут заменить осенью.

Источник

отставка, министры
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