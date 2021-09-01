Войти | Зарегистрироваться
15:46

среда,
01 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Духовные школы УПЦ начали учебный год

01.09.2021 / 15:00
Духовные школы УПЦ начали учебный год
Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший обратился с наставлением к преподавателям и студентам и возглавил молебен на начало нового учебного года

В духовных школах Украинской Православной Церкви начался новый учебный год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры и молебен перед началом учебного года в Киевских духовных школах.

За богослужением молились воспитанники, студенты, преподаватели Киевских духовных школ и паломники.

Во время литургии Митрополит Онуфрий прочитал молитву с просьбой о благословении отроков, которые начинают обучение. Затем состоялся крестный ход в Крестовоздвиженский храм на Ближних пещерах, где Блаженнейший обратился с наставлением к преподавателям и студентам и возглавил молебен на начало нового учебного года.

После молебна присутствующие поклонились мощам небесного покровителя КДАиС преподобного Нестора Летописца, а в завершение торжеств сделали традиционное совместное фото у памятника святителю Петру Могиле.

В Одессе митрополит Агафангел совершил молебен перед началом учебного года в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» Успенского патриаршего мужского монастыря.

Перед началом богослужения владыка благословил учеников первого курса на ношение подрясника.

По окончании богослужения митрополит Агафангел возглавил торжества в актовом зале Одесской духовной семинарии.

Торжественный акт Харьковской духовной семинарии состоялся 31 августа на территории Покровского монастыря города Харькова в зале собраний архиерейской резиденции под председательством митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия.

Перед началом мероприятия по благословению митрополита Онуфрия в Озерянском храме обители преподаватели и студенты в священном сане совершили Божественную литургию.

Как сообщалось ранее, в этом году студентами Киевских духовных школ стали 224 абитуриента.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.