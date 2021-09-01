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Мэр Ивано-Франковска обещает увольнять сотрудников горисполкома, которые были не вакцинированы от коронавируса без уважительной причины

01.09.2021 / 13:19
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о необходимости полной вакцинации сотрудников исполнительного комитета города от коронавируса, в связи с чем дал им две недели на иммуннизацию, по истечении которых пообещал сократить всех, кто был не вакцинирован без уважительной причины.

Соответствующее заявление Марцинкив сделал во вторник в "Фейсбук".

"Сотрудники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Единственная "отмазка" - это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится - не нравится, мы пример для всех. Не хотите прививаться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения… Даю две недели", - написал Марцинкив.

Как сообщалось, в начале августа мэр Днепра Борис Филатов заявил: чтобы не потерять работу, все невакцинированные сотрудники коммунальных предприятий и горсовета вынуждены будут регулярно предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

"Теперь все мои подчинённые обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка ). Или увольняются",- подчеркнул мэр Днепра.

Источник

Ивано-Франковск, Марцинкив
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