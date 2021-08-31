Лукашенко снова собрался к Путину

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, "Интерфакс" и РИА Новости

Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября в Москве.

Песков сообщил, что утром 30 августа Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения.

Они обсудили и текущие вопросы в преддверии визита Лукашенко в Россию.

По сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Лукашенко затронули "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах".

В поздравительной телеграмме Путина говорится, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".

В Москве заявили, что высоко ценят усилия Лукашенко по укреплению союзнических отношений между двумя странами и "продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Лукашенко после телефонного разговора также сказал, что Путин ему полчаса "как ближайший друг рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане".

По словам Лукашенко, обсуждается его предложение провести консультации ОДКБ и ШОС по ситуации вокруг Афганистана. Єти саммиты пройдут в середине сентября в Душанбе.

Напомним, 28 и 29 мая Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в Сочи. Они обсуждали транш для Беларуси, скандал вокруг посадки самолета "Ryanair" и помощь России в возвращении из Европы белорусов, застрявших в странах ЕС из-за остановки авиасообщения. Лукашенко брал с собой на встречи сына Николая.

13 июля Путин встречался с Лукашенко в Санкт-Петербурге. Тогда они договорились о цене на газ для Беларуси и об объеме кредитной поддержки Минска.

23 августа Лукашенко и Путин обсудили по телефону "экономическую составляющую взаимоотношений двух стран", а также военное сотрудничество и ситуацию на границах Беларуси со странами НАТО.

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