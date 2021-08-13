Более 60% украинцев уверены, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан, - опрос

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У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты: в ЕС уже изучают их
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Возрастное ограничение по вакцине AstraZeneca остановило появление тромбов - ученые
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Санду заявила Козаку о готовности возобновить процесс урегулирования приднестровского конфликта
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Смертоноснее других. В США обнаружили новый штамм COVID-19
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Германия вводит ограничения для невакцинированных
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Стратегия экономбезопасности до 2025 г. предусматривает критический уровень инфляции 12%
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Нацполиция разоблачила злоупотребления в зерновой госкорпорации: 57 миллионов долларов убытков
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Глава Минсоцполитики о назначении субсидий: никаких проблем или задержек нет
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Субсидии урежут: повышенные соцнормативы оставили только для "красных" зон
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Минэкономики Украины ожидает рост ВВП свыше 1% за 6 мес.-2021, рост в 4% по итогам года - первый вице-премьер
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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В Познани столкнулись трамваи, десятки пострадавших
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В Киеве прошла первая репетиция парада ко Дню Независимости
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В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком - 12 пострадавших
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Во Львове почтили память жертв Скниловской трагедии
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В Северной Ирландии в парке развлечений упал аттракцион, есть пострадавшие
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Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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07:14
Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР
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Корабль Virgin Galactic с Брэнсоном на борту успешно слетал в космос
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