Карантин продлили до октября

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 августа

Прямая речь: "Правительство сегодня принимает постановление, которым продолжает режим чрезвычайной ситуации и адаптивного карантина до 1 октября".

По словам Шмыгаля, текущая эпидемическая ситуация полностью контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализаций и тяжелых больных.

Премьер добавил, что правительство готовит больницы, а количество коек с подведенным кислородом сейчас составляет почти 100%.

Кроме того, по его словам, отдельно закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.

Напомним: рабочая группа НАН по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине, в своем прогнозе заявила о росте количества новых случаев болезни в сутки в течение следующих двух недель.

За сутки 10 августа в стране обнаружили 1122 новых случая COVID-19, 648 человек госпитализировали. Количество госпитализаций растет – для сравнения, перед тем были госпитализированы 335 человек.

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