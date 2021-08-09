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Минздрав советует не ждать Pfizer - вакцинироваться сейчас, чтобы предотвратить вспышку

09.08.2021 / 14:22
До конца года Украина должна получить еще 17 млн ​​доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, однако вакцинироваться нужно уже сейчас.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность примерно на уровне 91-95%. То есть уровень защиты условно выше. Однако действительно мы должны считать таким образом, что вакцинироваться нужно как можно скорее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас. Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 миллионов Pfizer. Однако вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать», - отметил Кузин.

Он добавил, что до конца года планируют вакцинировать более 50% населения.

"До конца года. До конца осени у нас стоит цель сделать 10 млн прививок, то есть это вакцинировать 5 млн человек», - заявил главный санврач.

Он добавил, что уже сделано 6 млн прививок.

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коронавирус, вакцинация
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