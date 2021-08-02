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Митрополит Онуфрий объяснил, почему нельзя менять Божественные законы ради жизненного комфорта

02.08.2021 / 12:40
Митрополит Онуфрий объяснил, почему нельзя менять Божественные законы ради жизненного комфорта
Источник: Центр информации УПЦ
По словам Митрополита Онуфрия, как в школе иногда ученик получает двойку, так и в духовной жизни - человек оступается, но главное - раскаяться и исправитьс

Изменяя Божественные Законы, человек никогда не получит блага: ни в этой жизни, ни в будущей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Блага даются человеку от Бога. И человек, который способен принять в себя блага от Бога, который живет по Божественными законами, сохраняет чистоту Святой веры, способен и к вечному спасению», - пояснил Предстоятель УПЦ.

Для примера архипастырь вспомнил о соблюдении заповеди «не осуждай». «Вот я увидел человека навеселе и осуждаю его. Но одно дело, когда я осуждаю человека и раскаиваюсь: «Господи, прости, я не должен осуждать». А другое дело, когда говорю, что «правильно, так и надо делать, это полезно для того человека». Закон свят, вера чистая, но все часто спотыкаемся: падаем, каемся, поднимаемся, снова падаем. И это нормально», - сказал он.

По словам Митрополита Онуфрия, как в школе иногда ученик получает двойку, так и в духовной жизни - человек оступается, но главное - раскаяться и исправиться.

«Это для человека является уроком, смиряет его, и он не высокомудрствует о себе», - отметил Предстоятель и добавил: «Это не означает, что нужно подстраивать под свои немощи Божественный Закон. Одно, когда человек падает и осознает, что упал, согрешил, а совсем другое, когда человек упал и думает, что «это хорошо, надо принять Закон, который бы мне хлопал в ладоши, когда я лежу на земле». Так нельзя делать, так сжигаем мосты, которые ведут к вечной жизни».

Источник: Inpress.ua
упц, Митрополит Онуфрий
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