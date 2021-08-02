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Во Франции в протестах против COVID-паспортов приняли участие более 200 тысяч человек

02.08.2021 / 14:21
Во Франции 31 июля больше 200 тысяч человек по всей стране приняли участие в демонстрациях против планов властей расширить действие COVID- паспортов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Согласно официальным данным МВД, на акциях протеста присутствовали 204 тысячи человек. Это больше, чем неделю назад, тогда в аналогичных акциях протеста участвовали 161 тысяча французов.

В Париже в акциях протеста приняли участие 14 250 человек, на три тысячи больше, чем неделей ранее. Акции проходили в Бордо, Лионе, Ницце и других крупных городах.

Во время протестов возникали стычки с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.

Напомним, несмотря на предыдущие протесты, в ночь на 26 июля парламент Франции утвердил закон, требующий предъявить ковидний "паспорт здоровья" в ресторанах и для внутренних поездок по стране, а также обязующий вакцинироваться всех медиков.

74 депутата обжаловали принятый закон в Конституционном совете, считая, что ряд положений "явно противоречат ряду прав и свобод, гарантированных Конституцией".

Соцопрос, проведенный по заказу BFMTV институтом Elabe, свидетельствует, что 76% французов поддерживают идею обязательной вакцинации для медиков и персонала ухода, и 58% поддерживают допуск в рестораны и торговые центры по "паспортам здоровья".

Источник

протест, Франция, COVID-паспорт
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