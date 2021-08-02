Украина не рассматривает вариант закупки российского газа – Витренко

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 млрд кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов. Соответственно 10 млрд мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую".

Витренко добавил, что Украина должна увеличить добычу газа, чтобы его было больше, чем нужно всем потребителям.

Напомним: Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что предложения РФ по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы.

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