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Британия хочет существенно переписать протокол Brexit по Северной Ирландии

23.07.2021 / 16:20
Великобритания заявила, что протокол Brexit по Северной Ирландии от начала ложный и что она хочет его существенно переписать.

Об этом сообщает The Guardian

В то же время, уточняется, что протокол выполнил свою задачу - вывести Великобританию из ЕС как "единую страну".

Решение Британии было опубликовано в 28-страничном документе министра, возглавляющего переговоры по Brexit, Дэвида Фроста.

Предложения сосредоточены на четырех основных вопросах:

Отменить все таможенные проверки товаров, ввозимых в Северную Ирландию из Великобритании, но ввести режим, при котором предприятия будут регистрировать свою торговлю и будут соглашаться на проверки своих цепочек поставок;
Прекратить роль институтов ЕС в обеспечении соблюдения протокола;
Ввести "полный режим двойного регулирования", который позволит товарам циркулировать в Северной Ирландии, если они соответствуют стандартам Великобритании или ЕС;
Принять новое законодательство, чтобы ввести штрафы для трейдеров, которые его не соблюдают.
Великобритания считает, что эти изменения устранят барьеры для супермаркетов, онлайн-покупателей и производителей и обеспечат будущее британских супермаркетов в Северной Ирландии.

Фрост отметил, что "трудности, с которыми мы сталкиваемся при использовании протокола Северной Ирландии, теперь является основным препятствием на пути построения отношений с ЕС".

Европейская комиссия немедленно исключила пересмотр соглашения. Однако предполагается, что комиссия открыта для внесения некоторых изменений в особые условия для Северной Ирландии.

Марош Шефчович, вице-президент ЕС, отвечающий за отношения между ЕС и Великобританией, сказал, что Брюссель искал "гибкие, практические решения" и "не согласится на пересмотр протокола".

Напомним: чтобы после Brexit сохранить "прозрачную" границу между обеими частями острова Ирландия (что является частью мирного соглашения 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии), Северную Ирландию фактически оставили в едином рынке ЕС.

Таможенные проверки теперь должны осуществляться в портах - между Северной Ирландией и Британией.
На практике это привело к проблемам с движением товаров и политическому кризису в регионе - появлением таможенной границы между частями Великобритании категорически недовольны лоялисты и юнионисты и требуют пересмотреть условия.

Источник

Великобритания, Brexit
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