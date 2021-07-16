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В Одессе 17 июля храм УПЦ откроет «Аллею верности, любви и примирения»

16.07.2021 / 12:15
В Одессе 17 июля храм УПЦ откроет «Аллею верности, любви и примирения»
Источник: Центр информации УПЦ
На аллее установлена Белоцерковская икона Божией Матери и камень из Каны Галилейской - места, де Господь совершил первое чудо и благословил брак

В Одессе, в парке Шевченко, 17 июля состоится открытие «Аллеи верности, любви и примирения», посвященной семейным ценностям.

Как сообщает Центр информации УПЦ, инициатором создания паркового ансамбля стал настоятель одесского храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Украинской Православной Церкви протоиерей Иоанн Гориа.

На аллее установлена Белоцерковская икона Божией Матери и камень из Каны Галилейской - места, де Господь совершил первое чудо и благословил брак.

«Надеемся, что «Аллея любви» станет традиционной для посещения влюбленными и молодоженами в день свадьбы. Каждый сможет помолиться и получить благословение Божьей Матери, ощутить силу благодати из Каны Галилейской, где Христос благословил и освятил брачный союз», - сказал отец Иоанн.

Торжества в парке Шевченко начнутся в 11.00 с освящения Аллеи митрополитом Агафангелом.

В открытии примут участие представители власти, духовенства, общественных организаций.

Запланирован праздничный концерт с участием музыкальных коллективов, а также раздача иконок святых Петра и Февронии - православных покровителей семьи.

На территории аллеи установлены скульптурные композиции, среди которых «Лавочка примирения» с изображением сердца и обручальных колец; баннера со знаменитым «гимном любви» апостола Павла; картины, призывающие сохранить семью и проявлять заботу о родителях.

На дорожном покрытии аллее изображены цитаты, посвященные любви и семейному счастью.

 «Это наш подарок городу. Важно сохранить семью. Семья - малая Церковь. Ее насаждает и благословляет Сам Господь. Мы хотим, чтобы семейные ценности, крепость брака популяризировались в нашем обществе. На «Лавочке примирения» символично выкованы обручальные кольца - как золотое кольцо не рушится, чтобы таким крепким стал брак. Такой смысл мы хотели донести до молодежи Одессы и гостей города, до семей», - подытожил протоиерей Иоанн Гориа.

Источник: Inpress.ua
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