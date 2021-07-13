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Митрополит Антоний рассказал, почему важно быть благодарным

13.07.2021 / 18:25
Митрополит Антоний рассказал, почему важно быть благодарным
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка подчеркнул, что постоянное недовольство своей жизнью приводит к еще большим проблемам, ведь часто причины для ропота существуют только в воображении

Необходимо ценить блага, которые дает Бог и не впадать в уныние из-за надуманных проблем.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Люди беспрерывно ноют по поводу и без повода. Например, зимой им слишком холодно, а летом слишком жарко. И ладно бы речь шла о давних временах, когда от погодных условий действительно зависела вся жизнь человека — засуха или заморозки могли уничтожить урожай на поле, что было чревато голодом, а возможно, и смертью. Но в наше излишне комфортное время кондиционеров и отопления жаловаться на погоду людям, которые никак не зависят от тяжкого труда на полях, в отличие от наших предков, как минимум неуместно», - отметил владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что восприятие хорошего, как данности и своего неотъемлемого права, было характерно также и для людей древности.

«Вспомним евреев, которых Моисей вывел из египетского рабства. Сперва, спасенный от невыносимой работы и гнета, народ жаловался на преследование фараона, когда же Господь явил Свою силу и уничтожил преследователей, спасенные тут же стали жаловаться на скудную пищу, а когда же Господь послал им манну с неба, им и этого показалось мало. И ведь всё это происходило при постоянных чудесах, явленных Господом. Что уж о нас говорить? Вот и с нами происходит ровно то же самое», - сказал митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что постоянное недовольство своей жизнью приводит к еще большим проблемам, ведь часто причины для ропота существуют только в воображении.

«Если мы научимся ценить и благодарно принимать данное нам, то Господь убережёт нас от истинных проблем, о которых мы даже не подозреваем, и даст нам благо и свет даже в самые трудные и темные времена», - подытожил управделами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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