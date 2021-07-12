На трассе под Киевом перевернулась маршрутка с людьми, пострадали 8 человек – СМИ

"Серьёзное ДТП с опрокидыванием в Киеве на Гостомельской трассе: опрокинулась маршрутка с людьми, на месте спасатели и несколько скорых", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме 11 июля.

Как сообщает телеканал "Украина-24", в результате ДТП пострадало 8 человек, при этом у одного мужчины перелом ноги. Всех пострадавших отправили в больницу города Буча.

Уточняется, что маршрутка с пассажирами направлялась в Киев из Песковки (Киевская обл.).

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