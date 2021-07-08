Зеленский надеется на помощь США: может быть и новый формат по Донбассу

Об этом шла речь на пресс-конференции в Вильнюсе.

По его словам, мирный процесс ради процесса не работает, и на сегодня российская сторона в нормандском формате тормозит урегулирование.

"Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Россию. Поэтому я выступал за расширение нормандского формата. Действительно, это может быть и другой формат, чтобы не ломать договоренности. Но мне кажется от количества форматов качество не меняется… Я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в 21 веке", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в России допустили возможность участия США в переговорах по Донбассу, но при условии, что Вашингтон сформирует "более объемный и спокойный" подход ко всему тому, что происходит в Украине.

Тем временем в Офисе президента заявляют, что Украина сделает все для привлечения США к мирным переговорам.

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