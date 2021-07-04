В Изюме прошла вторая часть крестного хода УПЦ с чудотворной Песчанской иконой Богородицы

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
16:15
Франция вводит платные COVID-тесты для туристов
-
13:21
Путин раскрыл название вакцины от COVID, которой его привили
-
11:17
Стал известен список стран, гражданам которых ЕС откроет въезд с 1 июля
-
16:47
Маски и социальная дистанция: ВОЗ дала рекомендации по защите от "Дельты"
-
15:23
ЕС в ближайшие месяцы будет готовить новые санкции против РФ - Боррель
- 16:15
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
16:46
Рада ратифицировала четыре соглашения с Францией о получении кредитов на 1,3 млрд евро
-
14:21
С 1 июля в Украине выросли пенсии - следующее повышение в октябре
-
13:50
Шмыгаль поручил органам власти ликвидировать долги по зарплате
-
13:52
Моратория на продажу земли нет ни в одной успешной стране – Шмыгаль
-
11:48
Степанян сменил Люнгмана на посту постпреда МВФ в Украине
- 16:46
-
-
-
-
-
-
Популярное в рубрике
Из Украины пытались вывезти артефакты I тысячелетия до н.э. и времен Киевской Руси01.07.2021 / 08:39Последние новости рубрики
-
08:02
В Китае запустили вторую в мире по мощности ГЭС
-
08:06
Стартовал международный Odessa-June-Folk-Fest
-
09:49
Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за "крышевание"
-
09:11
На Херсонщине спасли дельфина, которого шторм прибил к берегу
-
07:33
Тросом вытаскивали авто из воды: Мелитополь затопили ливни
- 08:02
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики