Украинская судебная система может перейти под контроль Запада, - СМИ

Об этом пишут в своей статье Подробности.

Издание напоминает, что Верховная Рада собирается рассмотреть два важных законопроекта — о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и о реформировании Высшего совета правосудия.

«ВККС и ВСП — два органа, через которые можно будет контролировать всю судебную систему. Депутаты, без сомнения, хотят оставить эту привилегию за собой и за группами влияния внутри страны. Для этого вносятся правки и альтернативные версии законопроектов. Но западные структуры это уже категорически не устраивает», — отмечают журналисты.

Подконтрольные Западу грантовые структуры уже озвучили свои требования. Речь, по мнению авторов статьи, идет о самом важном моменте — о том, кто будет реально принимать решения в ВККС и ВСП, касающиеся судебной системы.

«Исключить из процесса ВСП, передать полномочия в конкурсную комиссию, где иностранцы будут иметь право вето. Именно к этому в сухом остатке сводится то видение судебной реформы, которое продвигается за грантовые деньги. Учитывая массу заинтересованных кругов внутри страны, протолкнуть такую „реформу“, очевидно, непросто. Отдать всю судебную систему под контроль иностранцев не горят желанием ни депутаты, ни Офис президента. Даже в обществе нет консенсуса по поводу того, нужно ли отдавать суды под управление таких людей как глава ЦПК Виталий Шабунин. Опыт созданного под контролем Запада НАБУ уже показал, что новые структуры не обязательно эффективнее и честнее старых», — отмечает издание.

Однако, по мнению журналистов, главным конкурентом в борьбе за суды грантовые организации видят вовсе не депутатов, чиновников или украинцев, а... саму судебную систему.

«Идея про то, что несколько влиятельных юристов контролируют всю судебную систему и „не дают проводить реформы“ уже давно продвигается грантовыми организациями. Это очень удобное объяснение тому, почему судебная система до сих пор не выполняет команды из посольств, как это делают остальные ветви власти в Украине. Но сейчас в нее уже, похоже, и поверили и в самих посольствах», — пишут журналисты.

Первым, по их данным, «под раздачу» попал глава Конституционного суда Александр Тупицкий.

«Под давлением Запада его лишили звания судьи КС указом президента. Механизм явно незаконный, Тупцикий еще борется и на его стороне как минимум половина состава КС. Но в целом его вопрос считается «решенным», — отмечается в статье.

С главой ОАСК Павлом Вовком, пишут Подробности, оказалось сложнее.

«Несколько лет усилий со стороны НАБУ, ЦПК и прочих организаций завершились пока ничем. С таким трудом пролоббированная инициатива о ликвидации ОАСК зависла в парламенте, ни одно громкое обвинение доказать в суде также не удалось. Собственно, даже до суда ни одно них не доходило, разваливаясь на стадии досудебного следствия. До последнего времени. „Дело пленок“ в суд попало и сейчас идет процесс, который обещает быть долгим и сложным. Более того, его результат, учитывая прошлые „успехи“, вполне может быть не в пользу Запада. И это Запад категорически не устраивает. Пока судьи ОАСК остаются в своих креслах, они влияют на депутатов, Офис президента и могут тормозить судебную реформу, убеждены там», — говорится в статье.

Именно по этой причине в ВАКС, где рассматривается дело, уже подано ходатайство стороны обвинения о сокращении срока ознакомления с материалами дела до трех месяцев.

«Директору НАБУ Артему Сытнику спущено „пожелание“ уже в этом году вывести на приговор так называемое „дело пленок“, в котором фигурируют судьи Окружного админсуда Киева. Приговор, даже если он не будет жесткий, позволит устранить главу ОАСК Павла Вовка. Считается, что после этого судебной реформе никто и ничего больше не будет мешать», — такую версию приводят журналисты.

В деле 200 томов и почти 20 тысяч часов записей. По закону адвокаты обязаны прослушать их все — а там несколько лет непрерывного звучания. Если не дать адвокатам ознакомиться с материалами дела, то потом обвиняемые легко оспорят приговор.

«НАБУ согласно закрыть на это глаза, потому что процесс и приговор нужны именно сейчас. Что будет потом, ни Сытника, ни его кураторов не интересует. Даже если ЕСПЧ через год восстановит Вовка в должности, то это уже будет другой суд в другой реальности», — пишет издание.

Отмечается, что Артему Сытнику за это обещана политическая карьера. После отставки он, якобы, возглавит партию, которая пойдет на выборы под лозунгами успешной борьбы с коррумпированными судьями. В частности, обсуждается вариант, что «под Сытника» переформатируют партию «Голос».

«Слухи о том, что Артем Сытник возглавит „Голос“ действительно в последнее время циркулируют на печерских холмах и даже попали в СМИ. Но, в целом, вряд ли речь идет о банальном размене „дела ОАСК“ на политическую карьеру для одного человека. Скорее, мы видим объединение всех подконтрольных Западу ресурсов для достижения важной цели — установления контроля над украинской судебной системой. В этот раз Запад подошел к ней едва ли не ближе за всё время проведения реформ в Украине. Остался последний бой, который Запад и его структуры явно намерены выиграть. Помешать им может, впрочем, нерасторопность местной агентуры — тех самых ЦПК, НАБУ и остальных, как это уже было неоднократно. Но не исключено также, что „хотелки“ Запада падут жертвой новой политики Банковой», — пишет СМИ.

Офис президента грантовые организации и их покровители уже вовсе не берут в расчет, отмечают журналисты и добавляют, что, возможно, это и является ошибкой.

«Нельзя не заметить, что в последнее время Банковая активно наращивают влияние на процессы в стране и там явно задаются вопросом: а зачем вообще делиться властью, пусть даже с уважаемыми западными партнерами? Дело замглавы ОП Олега Татарова, которого практически затравили „соросята“ — хороший сигнал о том, как Запад собирается вести дела с украинскими элитами и с окружением Зеленского в том числе. Сигнал услышан и понят. Понят в том плане, что лояльная президенту судебная система — одновременно и карающий меч, и надежный щит власти. Прекратить атаку на КСУ, отозвать законопроект о ликвидации ОАСК и продолжить выстраивать вертикаль власти, опираясь на „свои“ ВРП, ВККС, КСУ и суды — это пока звучит слишком радикально даже для непредсказуемого Зеленского. Но аппетит, как мы знаем, приходит во время еды. Аппетит к власти — тоже», — пишут журналисты издания Подробности.