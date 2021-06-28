Войти | Зарегистрироваться
19:24

понедельник,
28 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ принял участие в заседании ВР по случаю 25-летия Конституции Украины

28.06.2021 / 18:20
Предстоятель УПЦ принял участие в заседании ВР по случаю 25-летия Конституции Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Воины Почетного караула внесли Конституцию Украины, и в исполнении хора прозвучала «Молитва за Украину» Николая Лысенка

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-летия Конституции Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, в сессионном зале было продемонстрированы исторические кадры кинохроники событий принятия Конституции Украины.

Воины Почетного караула внесли Конституцию Украины, и в исполнении хора прозвучала «Молитва за Украину» Николая Лысенка.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что «четверть века назад, именно в этот день, именно в этом зале, родился очень важный символ нашей истории, нашей независимости и нашего государства» и поздравил всех с Днем Конституции Украины и 25-й годовщиной со дня ее принятия.

 

Источник: Inpress.ua
День Конституции, УПЦ, митрополит Онуфрий, верховная рада
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 июня
27 июня
26 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.