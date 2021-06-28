Предстоятель УПЦ принял участие в заседании ВР по случаю 25-летия Конституции Украины

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-летия Конституции Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, в сессионном зале было продемонстрированы исторические кадры кинохроники событий принятия Конституции Украины.

Воины Почетного караула внесли Конституцию Украины, и в исполнении хора прозвучала «Молитва за Украину» Николая Лысенка.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что «четверть века назад, именно в этот день, именно в этом зале, родился очень важный символ нашей истории, нашей независимости и нашего государства» и поздравил всех с Днем Конституции Украины и 25-й годовщиной со дня ее принятия.