Митрополит Онуфрий рассказал о смысле христианской святости

Если человек работает над собой, совершенствуется и очищает душу, тогда он становится богоподобным.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Митрополит Онуфрий в проповеди в Неделю всех святых.

Предстоятель УПЦ рассказав пастве о сути христианской святости.

«Божественные заповеди развивают в человеке те качества богоподобия, которыми наделен каждый человек. При создании каждый человек был украшена Божественным образом. Если человек работает над собой, совершенствуется и очищает душу, тогда он становится богоподобным», - сказал Блаженнейший.

Архпистырь подчеркнул, что богоподобие это и есть святость. «Чтобы помочь стать святыми, Господь основал Своей Божественной Кровью Церковь. Послав Святого Духа, Он наполнил и оживил Им Свою Церковь. В ней Господь как Богочеловек пребывает с нами во все дни до скончания века», - отметил Предстоятель.

В завершение Митрополит Онуфрий призвал согласовывать свою жизнь с Законом Божьим и всегда на первое место ставить Бога.

«Тот человек, который ставит Бога на первое место, для всех является полезным. Потому что у Бога вымолит и для своего отца здоровья, и для своей матери. Если же человек поставит что-то выше Бога, то навредит и себе, и всем вокруг. Поэтому надо всегда ставить на первое место Бога и Законы, которые Он подарил нам для нашей пользы. Богу от нас ничего не нужно, ему важно только, чтобы мы были святы, для того Он и дал нам Свои Законы», – подытожил владыка.