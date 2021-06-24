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Митрополит УПЦ объяснил, почему Церковь против ЛГБТ

24.06.2021 / 19:50
Митрополит УПЦ объяснил, почему Церковь против ЛГБТ
Источник: Центр информации УПЦ
По мнению митрополита Луки, проявляя «толерантность» к ЛГБТ, представители христианских конфессий отрекаются от учения Христа и Евангелия

Толерантного отношения к греху и сексуальным извращениям в Церкви не может быть.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Отношение Бога к извращенцам и блудникам однозначно отрицательное, и никакого прощения или пощады Он им не обещает. Об этом можно найти множество цитат в Священном Писании. О каком тогда принятии извращенных форм жизни можно рассуждать людям, которые якобы несут христианскую миссию на земле? Какое толерантное отношение к греху может вообще быть в христианских церквях?», - отметил митрополит Лука.

Он напомнил, что по словам апостола Павла, причиной всех сексуальных извращений, как впрочем и других грехов, является то, что «человек не позаботился о том, чтобы иметь «Бога в разуме».

«В этом причина того, что «женщины заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга» (Рим.1:26-29). А Спаситель в Евангельском чтении этого дня вообще говорит о равенстве между самим грехом блуда и мыслями о нем. Если тебя соблазняют твои глаза или руки, то лучше оторви их от себя, чем позволь им тебя искушать. Лучше без них спастись, чем с ними погибнуть (Мф. 5:27-32). Всех блудников и блудниц, которые не слышат и слышать не хотят этих предупреждений, ждет страшный и беспощадный Суд Божий, на котором Господь воздаст каждому по его делам (Рим. 2:6)», - подчеркнул архиерей.

По мнению митрополита Луки, проявляя «толерантность» к ЛГБТ, представители христианских конфессий отрекаются от учения Христа и Евангелия.

«Проповедники» Христа в инфулах и митрах, с крестами и панагиями, в сутанах и рясах отрицаются от учения Христа и при этом почему-то продолжают считать себя христианами. Но ведь это уже не христианство, а его полная противоположность. Тогда возникает самый главный вопрос: «А куда ведут свою паству такие проповедники, и какой конечный (вечный) результат они обеспечат доверившимся им душам?», - подытожил владыка.

 

Источник: Inpress.ua
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