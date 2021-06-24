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Зеленский может превратиться в "обезьяну с гранатой": Украина уже фактически угрожает Западу ядерным оружием

24.06.2021 / 20:27
Что не день, так "зеленый Офис" все больше и больше набирает обороты в своих нездоровых идеях.
Теперь они обещают, что "Украина подумает о ядерном статусе, если ее не примут в НАТО". При чем делают они это на полном серьезе и с соответствующим официальным заявлением уже выступил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
 
Теперь разберемся во всем по порядку, чтобы понять стоил ли нам переживать о "неньке" уже и внутри страны, учитывая, что вес в международном сообществе мы потеряли уже давно. 
 
Первое, на что мы должны обратить внимание – это наличие ряда атомных электростанций, месторождений урана и урановых рудников.  Худо-бедно, но все это время они остаются на плаву. Таким образом, Украина может получить в свое пользование ядерную бомбу за 3-5 лет, поскольку есть и разработки, и специалисты тоже найдутся. 
 
Здесь важно, что впопыхах, как это обычно бывает у нас в стране, может получиться "грязная" ядерная бомба. Такие "продукты" поражают большую территорию и смертельно опасны для населения. Это два. 
 
В этом же условии мы имеет неопытного и уж очень эмоционального президента, который и так по жизни напоминает обезьяну с гранатой, а тут еще и может стать ей в прямом смысле. Эти опаски имеют под собой четкое основание исходя из обычного поведения Зеленского: нарушает законы, плюет на Конституцию, присваивает себе полномочия судов. И делает он это все со словами: "Царь я или не царь?", а вся Банковая хором ему отвечает: "Царь!". Так и живем. 
 
Поэтому кто знает, возможно, именно этот "ядерный" способ Зеленский захочет выбрать для давления на Запад? Особенно ввиду последних заявлений Макрона и Меркель о "важности диалога с Россией" да встречи Путина с Байденом, во время которой последний плевать хотел на Зеленского и его просьбы.
 
Что еще хуже в сложившейся ситуации – это разгул национал-радикалов и их ощущение вседозволенности. Они-то и могут без особого шума (или с ним – неважно) смести Зеленского. Они остались безнаказанными за расписанные на 2 млн гривен двери Банковой и при президенте-клоуне будут оставаться такими всегда. И они это понимают. Поэтому при захвате власти в своей русофобии без зазрения совести пальнут по России или тем же Донецку и Крыму. Неважно куда, лишь бы досадить русским и всему, что с ними связывает.
 
Думаете, не смогут?
 
Посмотрите сводки ОБСЕ о ежедневных обстрелах. Смогут.
Украина, НАТО, Варламов
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