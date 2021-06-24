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В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

24.06.2021 / 14:21
Коронавирус типа "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине у двоих людей, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Как заявил Данилов в интервью "ТСН", два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. Сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, две частных и две государственных. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают "индийский" штамм, поэтому мы обратились к ВОЗ", - отметил Данилов.

Он также не исключил, что сообщение с некоторыми странами из-за "индийского" штамма может быть полностью остановлено.

Источник

коронавирус, Дельта
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