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Рада одобрила закон Зеленского о 300 млн гривен на неонатальный скрининг

18.06.2021 / 16:26
Верховная рада одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о направлении 300 млн гривен на неонатальный скрининг. Речь идет о проекте №5589.

Об этом шла речь на заседании ВР.

"За" проголосовали 333 нардепа.

Предусмотрено ввести раннюю, бесплатную диагностику младенцев по примеру наиболее развитых стран мира. Из фонда президента по поддержке образования, науки и спорта предлагают выделить на реализацию этого проекта 300 млн гривен.

Ранее в комитете здравоохранения отмечали, что планируется приобрести для 6 лабораторных центров оборудование и реагенты для проведения скрининга. На первом этапе будут проводить раннюю диагностику на 22 наследственные болезни с перспективой расширения до 28.

Это позволит ежегодно, начиная с 1 января 2021 года, проверять на наследственные заболевания 50-80 тысяч новорожденных.

Напомним, ранее комитет по вопросам здоровья нации поддержал законопроект президента.

В конце мая глава государства внес этот закон в Раду.

Кроме того, Кабинет министров зарегистрировал в ВР проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года эту сумму могут увеличить до 50 тысяч гривен и установить ежегодную индексацию.

Источник

ВР, неонатальный скрининг
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