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Байден даст "жесткий сигнал" Путину по агрессии в Украине и кибератакам РФ - NBC

14.06.2021 / 11:15
Белый дом ставит своей задачей продемонстрировать, что Джо Байден дал "жесткий сигнал" Владимиру Путину на их встрече в Женеве. Саммит пройдет в двух форматах - "более широком и более узком".

Об этом сообщает телеканал NBC.

Источники телеканала не сказали, будет ли "встреча один на один" без помощников и советников.

NBC сообщает, что Байден должен передать "жесткий сигнал Путину, в отличие от тех отношений, которые продемонстрировал бывший президент Дональд Трамп".

Утверждается, что Джо Байден проводит встречи с союзниками, чтобы продемонстрировать российскому президенту "единый фронт против его пагубного поведения".

По информации телеканала, американский президент намерен обсудить кибератаки, усиление российской агрессии в отношении Украины, нарушение прав человека и вмешательство в выборы.

Также Джо Байден планирует затронуть темы, по которым две страны могут работать вместе. Например, контроль над вооружениями и изменение климата.

Ранее Путин заявил, сейчас отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за последние несколько лет.

Напомним, что США хотят найти "пути продвижения" отношений с Россией на предстоящем саммите в Женеве.

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

Источник

Путин, Байден
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