В УПЦ рассказали о важности личного общения священника и прихожан

Передача духовного и богословского опыта от священника к прихожанам является важным фактором обретения веры.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в Телеграм, комментируя итоги проведенного им опроса о том, благодаря кому или чему человек приходит к вере в Бога и в Церковь.

«В общей сложности, 21% из тех, кто участвовал в опросе, стали верующими людьми благодаря, в определенной степени, усилиям духовенства. Это значит, что личное общение, передача духовного и богословского опыта от священника к мирянину являются важными критериями в формировании религиозного опыта. Братьям священникам стоит обратить на это пристальное внимание», - отметил епископ Виктор.

Согласно результатам опроса в Телеграм епископа Виктора, 36%, то есть чуть больше трети, пришли в храм благодаря родителям - маме, папе, дедушке и бабушке.

«Семья дает намного больше в духовном плане, чем любые другие институции. При этом, 17% были воспитаны в вере мамой. Это говорит об огромной роли матери в процессе духовного становления ребенка», - подчеркнул владыка.

Анализируя итоги опроса, епископ Виктор отметил, что только 26% пришли в храм из-за сложившейся жизненной ситуации.

«Зачастую, люди, которые не имеют отношения к Церкви, считают, что большинство наших прихожан – это те, кто пришли в храм просто в силу определённых обстоятельств, а не сложной духовной и интеллектуальной работы. Однако, как видим, это далеко не так», - сказал он.

Епископ Виктор обратил внимание на важность личного общения для утверждения в вере «как на семейном уровне, так и на уровне «священник-мирянин».