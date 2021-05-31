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Верующие УПЦ начали 450-километровое паломничество на велосипедах из Киева в Почаев

31.05.2021 / 19:05
Верующие УПЦ начали 450-километровое паломничество на велосипедах из Киева в Почаев
Источник: Центр информации УПЦ
35 паломников за четыре дня преодолеют на велосипедах 450 километров из столицы - в святую обитель на Тернопольщине

Из Киево-Печерской лавры начался паломнический велопробег верующих Украинской Православной Церкви - в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ, https://www.facebook.com/788693681258269/posts/3784128721714735/

35 паломников за четыре дня преодолеют на велосипедах 450 километров из столицы - в святую обитель на Тернопольщине.

В дорогу велопаломников благословил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Все, что человек делает, она делает во имя Господне. Есть хорошее намерение быть у святынь Православной Церкви для того, чтобы помолиться. И эту дорогу на велосипеде пройти с молитвой за свою семью, за себя, свою Родину, за мир, чтобы в нашем государстве было благополучие, спокойствие, чтобы мы отошли от этой конфронтации, которая есть в нашем обществе, и чтобы наша страна процветала. Для каждого из верующих людей, особенно в этот пасхальный период, важно показывать свою веру не только словами, но и поступками. Верующие Украинской Православной Церкви всегда выражают себя в мирном труде на благо нашей Родины. Желаю вам сил, крепких мышц, чтобы они не болели. Терпение - важное качество человеческой жизни. Божьей помощи! Помолитесь за нас всех, за нашу Церковь и за Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, и всех людей, которые не имеют возможности побывать в Почаевской лавре», - пожелал в напутственном слове к паломникам митрополит Антоний.

За четыре дня паломники проедут Житомир, Корец, Дубно, Кременец, останавливаясь в монастырях и храмах УПЦ, чтобы помолиться и поклониться святыням.

Как отметил организатор паломничества - настоятель столичного храма преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук, главная цель поездки: прославить Христа и сделать людей счастливыми.

По его словам, помогают верующим в преодолении значительных расстояний «тренировки, хорошая физическая форма, сила духа и хорошая компания».

«Во время паломничества бывают разные ситуации и очень приятно видеть, как люди поддерживают друг друга: забывают о себе и видят рядом ближнего», - добавил протоиерей Петр Семащук.

Паломница почтенного возраста - 65-летняя Нина из города Корец, совершает велосипедный крестный ход уже в четвертый раз.

«В 2016 и 2018 году я ездила в Почаев, а в прошлом году в Святогорскую лавру», - говорит Нина.

На вопрос, что помогает ей преодолевать огромные расстояния, Нина без раздумий отвечает: «Молитва! Села и поехала: Господу помолилась и только по милости Господа Бога все преодолеваю», - отмечает паломница.

Еще один велопаломник - отец Николай Беденко - из Кривого Рога.

По его мнению, такой необычный вид паломничества является очень важным.

«Таким образом мы поддерживаем идею, что паломничество это не только посещение святых мест, это еще и труд, усилия, которые мы прилагаем, чтобы добраться до святого места. Это очень интересно и полезно для души и для тела», - рассказал отец Николай Беденко.

Планируется, что велопаломники прибудут в Почаев 4 июня.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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