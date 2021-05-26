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На Луганщине УПЦ передала стройматериалы для погорельцев в Сиротино

26.05.2021 / 14:00
На Луганщине УПЦ передала стройматериалы для погорельцев в Сиротино
Источник: Центр информации УПЦ
В епархии отметили, что сбор и закупка гуманитарной помощи для пострадавших от пожара жителям поселков в окрестностях Северодонецка продолжается

В Луганской области Северодонецкая епархия УПЦ передала гуманитарный груз жителям поселка Сиротино, который пострадал от масштабных пожаров в сентябре прошлого года.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на www.sed-eparhia.com, по благословению митрополита Северодонецкого и Старобельского Никодима нуждающимся передали строительные материалы, необходимые для восстановления жилья.

Помощь в Сиротино привезли епископ Новопсковский Иринарх и руководитель епархиального отдела по социальному служению архимандрит Владимир (Могильный).

В епархии отметили, что сбор и закупка гуманитарной помощи для пострадавших от пожара жителям поселков в окрестностях Северодонецка продолжается.

Как сообщалось, масштабные лесные пожары охватили несколько населенных пунктов в Луганской области осенью 2020 года. В поселке Сиротино огонь уничтожил 80% жилых домов.

 

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, Луганская область, УПЦ, северодонецкая епархия
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