В Херсоне верующие УПЦ передали подарки для детей с особыми потребностями

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Меркель заявила о дальнейших ответах ЕС на действия Лукашенко
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Байден требует освобождения Протасевича и "сотен политических заключенных" режима Лукашенко
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17:16
Белый дом пока не готов назвать место и время встречи Байдена и Путина
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15:16
Трое ученых института вирусологии в Ухане заболели до объявления о COVID – разведка США
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14:52
Лукашенко утвердил жесткие ограничения по СМИ и протестам
- 11:46
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12:17
Рынок земли заработает с 1 июля - Шмыгаль поручил готовить документы
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17:59
Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский
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16:18
Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов
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Промпроизводство в Украине растет второй месяц подряд – Госстат
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10:54
Зеленский публично подписал закон №2194 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность
- 12:17
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В Киеве "запустили" бронзовое сердце, посвященное Николаю Амосову
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06:24
Двое журналистов погибли в результате ДТП на Полтавщине
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08:15
Сильный ветер повалил деревья в Харькове
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В Китае нашли кости динозавра, жившего 200 миллионов лет назад
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В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов
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