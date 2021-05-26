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Рынок земли заработает с 1 июля - Шмыгаль поручил готовить документы

26.05.2021 / 12:17
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру аграрной политики и продовольствия Роману Лещенко подготовить все нормативные акты для обеспечения работы рынка земли с 1 июля.

Об этом Шмыгаль написал в Телеграме по результатам подготовительного совещания с участием членов правительства, представителей комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, Офиса Президента.

"Поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для реализации этой сверхважной для каждого украинца реформы", - написал Шмыгаль.

Он напомнил, что с 1 июля в Украине начнет работать полноценный рынок земли.

Напомним, 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Документ предусматривает, что с июля 2021 года отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане Украины, территориальные громады, государство.

Источник

рынок земли, Шмыгаль
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