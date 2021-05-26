Рынок земли заработает с 1 июля - Шмыгаль поручил готовить документы

Об этом Шмыгаль написал в Телеграме по результатам подготовительного совещания с участием членов правительства, представителей комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, Офиса Президента.

"Поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для реализации этой сверхважной для каждого украинца реформы", - написал Шмыгаль.

Он напомнил, что с 1 июля в Украине начнет работать полноценный рынок земли.

Напомним, 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Документ предусматривает, что с июля 2021 года отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. Приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане Украины, территориальные громады, государство.

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