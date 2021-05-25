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Промпроизводство в Украине растет второй месяц подряд – Госстат

25.05.2021 / 12:17
Промышленное производство в Украине в апреле выросло на 13% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 12,5%.

Об этом говорится в данных Госстата.

Так, по сравнению с мартом индекс вырос на 2,7%, а по сравнению с апрелем 2020 года - на 12,5%.

В январе-апреле 2021 года по сравнению с соответствующим периодом в прошлом индекс промышленной продукции составил 101,5%.

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров промышленность сократилась на 0,5%, перерабатывающей выросла на 1,6%. Также на 4,2% выросла промышленность в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха.

В то же время, в апреле прошлого года были внедрены жесткие карантинные ограничения во всей Украине, поэтому база сравнения была низкой. Так, в течение января-апреля 2020 года промышленность "упала" на 7% в годовом измерении.

Напоминаем: промышленное производство в Украине показало рост на 2,1% впервые с начала года, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 2,4%.

В феврале 2021 года промпроизводство в Украине снизилось на 4,6% по сравнению с "доковидным" февралем 2020 года, скорректированное на эффект календарных дней (прошлый год был високосным) сокращение было меньшим - 2%.

Источник

Госстат, промышленное производство
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