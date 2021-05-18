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В Одесской области освящен новый храм УПЦ

18.05.2021 / 09:58
В Одесской области освящен новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Чин освящения и Божественную литургию в храме в честь первоверховных апостолов Петра и Павла возглавил митрополит Агафангел

В Одесской области, в день 30-летия восстановления монашеской жизни в Свято-Преображенском Борисовском монастыре Украинской Православной Церкви, освящен новый храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, чин освящения и Божественную литургию в храме в честь первоверховных апостолов Петра и Павла возглавил митрополит Агафангел. Ему сослужили викарии Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор, епископ Болградский Сергий и духовенство епархии.

После Литургии священнослужители и верующие прошли крестным ходом вокруг храма.

Митрополит Агафангел обратился к пастве с проповедью. Владыка рассказал о значении Воскресения Христова, а также о нелегком пути восстановления Борисовского монастыря.

Как сообщалось ранее, в Одесской области, в селе Делень, освящен храм Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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