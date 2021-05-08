Войти | Зарегистрироваться
18:35

суббота,
08 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь не приспосабливается к современному миру

08.05.2021 / 18:20
Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь не приспосабливается к современному миру
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка отметил, что Православная Церковь не приспосабливается к миру, не ищет с ним компромисса, «не идет в ногу со временем», потому что живет не во времени, а в вечности

Православная Церковь не приспосабливается к миру, не ищет с ним компромисса, «не идет в ногу со временем», потому что живет не во времени, а в вечности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Весь Новый Завет говорит о том, что ни апостолы, ни Иоанн Предтеча не прогибались под общественное мнение, не поступали так, как сейчас делают кандидаты на выборные должности, чтобы угодить электорату и набрать как можно большее количество голосов. Одним словом, они не гонялись за тем, чтобы набрать в свои ряды побольше сторонников», - сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что Православная Церковь не приспосабливается к миру, не ищет с ним компромисса, «не идет в ногу со временем», потому что живет не во времени, а в вечности, и ставит заповеди Божии выше любой земной логики и политики.

«От Церкви отпадали и будут отпадать приспособленцы, карьеристы, те, кто ходят за Христом, но не ради Христа, а ради выгоды. Безумцы, обличаемые Церковью, ее нанавидят, а кроткие и смиренные овцы стада Христова от этого обличения только вразумляются и умудряются», - объяснил архиерей.

По его словам, мир в лице политиков и власть имущих борется не за права человека, не за то, чтобы люди лучше жили, качественней питались, имели хорошее медицинское обслуживание и социальные льготы. «Вся борьба ведется ими за власть, за деньги, за возможность владеть душами и умами людей, которых они превращают в своих рабов», - сказал он.

«С грехом борется только Церковь Христова, которая дает человеку возможность каяться, Причащаться Тела и Крови Господней и возрастать в благодати Духа Святаго для того, чтобы получить «второе рождение свыше» и войти в Жизнь вечную», - подытожил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 мая
7 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.