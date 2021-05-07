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В Раду проходят пять партий – опрос Центра Разумкова

07.05.2021 / 14:53
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный барьер преодолели бы представители пяти партий, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Лидирует в партийном рейтинге партия "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 28% респондентов среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать, и 19% от общего количества респондентов.

На втором месте "Европейская солидарность", которую поддерживают 18% и 12% опрошенных соответственно, на третьем – "Оппозиционная платформа – За жизнь" с поддержкой 15%.

За партию "Батькивщина" готовы проголосовать 11% и 8% респондентов соответственно, за партию "Сила и честь" – 6% и 4% опрошенных.

Не преодолевают 5%-ный барьер партии "Украинская стратегия Гройсмана" (3% среди определившихся с выбором и 2% голосов среди всех респондентов), "Голос" (3% и 2% соответственно), Радикальная партия Олега Ляшко (2,5% и 2%). За ВО "Свобода" и "Партию Шария" готовы проголосовать по 2% среди определившихся с выбором и по 2% среди всех опрошенных. Партию "Гражданская позиция" поддерживают 2% и 1% респондентов соответственно, партии "Оппозиционный блок" и "УДАР Виталия Кличко" – по 1% и 1% соответственно.

Исследование проводилось с 22 по 29 апреля 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов. Были опрошены 2021 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник

выборы, партии, ВР
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