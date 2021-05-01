Польские политологи отмечают, что санкции против Медведчука не принесли ожидаемого результата Зеленскому

Ведущие СМИ и политические эксперты продолжают анализировать сомнительные с юридической точки зрения действия Президента Владимира Зеленского, в частности внесудебные санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, а также их последствия. Так, эксперты Института Центральной Европы в Люблине считают, что Медведчук стал главной мишенью Зеленского из-за катастрофического падения рейтингов Президента.

Польские политологи напомнили, что в президентской кампании 2019 года Владимир Зеленский особо выделял вопросы прекращения конфликта на Востоке страны и повышения уровня жизни украинцев. Но выполнить эти обещания ему так и не удалось. В результате поддержка президентской партии «Слуга народа» пошла на убыль, а вот рейтинги ОПЗЖ и ее лидера наоборот – стремительно начали расти.

«В январе 2021 года партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" стала лидером рейтингов. С другой стороны, поддержка Президента Зеленского упала до 22,1%. Наконец, в начале 2021 года только 10% украинцев считали, что ситуация в стране развивается в правильном направлении – почти 75% придерживались противоположного мнения», – говорится в публикации.

Эксперты Института Центральной Европы уверены, что именно поэтому «Виктор Медведчук стал главной мишенью» украинской власти, которая не ограничилась личными санкциями в отношении политика.

«Санкции также затронули людей, связанных с Медведчуком, в первую очередь его жену Оксану Марченко и Тараса Козака – владельца трех закрытых Президентом телеканалов. Также пострадала и оппозиционная организация "Украинский выбор", возглавляемая Медведчуком», – уточняется в статье.

По мнению польских экспертов, таким образом, Зеленский хотел не только поднять свой рейтинг, но и спровоцировать агрессию Президента России Владимира Путина. О чем также свидетельствует «интенсивная дезинформационная деятельность в отношении Донбасса, которая предвещает неминуемую атаку украинцев (при поддержке НАТО)». Но действия украинского лидера, отмечается в материале, не принесли ему ожидаемого результата, так как «Россия довольно спокойно отреагировала на антироссийские действия Украины, видимо, потому что Зеленский больше не рассматривался как серьезный партнер».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и личного авторитета Зеленского как Президента.

«Для того чтобы спасти себя и свою команду, они идут на крайние меры. Они идут по пути узурпации власти, по пути установления диктатуры власти в нарушение Конституции и законов», – подчеркнул парламентарий.