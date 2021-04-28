Задержанный в Киеве подросток признался в убийстве родителей - источник

Об этом сообщил информированный собеседник УП в правоохранительных органах

По словам источника, несовершеннолетний полностью признался в совершении дерзкого убийства своих родителей и младшего брата.

Свои действия он объяснил "неприязненными отношениями, которые сложились в семье во время их постоянных ссор и личным негативным отношением к родным".

Правоохранители изъяли у задержанного нож в виде "бабочки", во время поверхностного осмотра на ладонях подростка обнаружены резаные повреждения, характерные при нанесении ударов острым предметом.

Напомним, к столичной полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого.

Правоохранители, попав в квартиру, обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти.

Полицейские установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын пострадавших: он нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых они погибли на месте происшествия.

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