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Задержанный в Киеве подросток признался в убийстве родителей - источник

28.04.2021 / 13:53
Подросток, задержанный по подозрению в убийстве родителей и брата, признался в содеянном и объяснил свой поступок "неприязненными отношениями".

Об этом сообщил информированный собеседник УП в правоохранительных органах

По словам источника, несовершеннолетний полностью признался в совершении дерзкого убийства своих родителей и младшего брата.

Свои действия он объяснил "неприязненными отношениями, которые сложились в семье во время их постоянных ссор и личным негативным отношением к родным".

Правоохранители изъяли у задержанного нож в виде "бабочки", во время поверхностного осмотра на ладонях подростка обнаружены резаные повреждения, характерные при нанесении ударов острым предметом.

Напомним, к столичной полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого.

Правоохранители, попав в квартиру, обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти.

Полицейские установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын пострадавших: он нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых они погибли на месте происшествия.

Источник

убийство, подросток, Киев
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