Возле Парижа разбился легкомоторный самолет: четыре человека погибли

Об этом сообщает BFMTV.

Катастрофа произошла в департаменте Сена и Марна столичного региона Иль-де-Франс.

Самолет типа Robin DR400 обнаружили около 14:00 в воскресенье, 18 апреля, в поле.

Авиакатастрофа произошла примерно за 20 километров от взлетно-посадочной полосы аэропорта Руасси к северу от Парижа. По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет.

Начато судебное расследование.

Напомним, 7 апреля в провинции Конья при выполнении учебного полета разбился многоцелевой самолет NF-5 ВВС Турции. Пилот погиб.

Кроме того, ранее сообщалось, что самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер погиб в результате катастрофы вертолета на Аляске. Трагедия произошла во время посадки, группа намеревалась прокатиться на внедорожных трассах. А в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.

Источник