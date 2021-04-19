В Киеве и 18 областях превышен уровень госпитализаций

Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

Так, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области. В желтой зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области, остальные области отнесены к оранжевой зоне.

Показатель госпитализаций выше определенного в 60 на 100 тыс. населения зафиксирован в 19 регионах: Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской , Черновицкой и Черниговской областях.

В Киеве этот показатель, по состоянию на 18 апреля, составил 76,3. Занятость коек с кислородом в Киеве при определенном показателе 65% - 73,6%.

Самый высокий показатель госпитализаций, по состоянию на 18 апреля, в Хмельницкой области - 117,3 на 100 тыс. населения, Черниговской - 97,2, в Сумской - 89,4, в Черкасской области - 89,1.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, по состоянию на 18 апреля, кроме Киева, в Одесской области - 71,7%, Львовской и Киевской областях - 69,1%, при определенном показателе 65%. В целом индикатор заполненности коек с кислородом превышают столица и 7 областей.

Как сообщалось, 17 февраля Кабинет Министров принял постановление о введении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.

Зеленый уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если: 1) заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов менее 50% эпидемического порога; 2) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - менее 5%.

Желтый уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.

Оранжевый - предупредительный уровень, свидетельствующий об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мер. Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель: заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог; загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%; количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - менее 300; количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - более 60; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%; рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Красный уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышен два или более показателей.

Красный уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов. Решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через два дня с даты его обнародования. Решение об отмене красного уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.

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