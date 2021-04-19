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Вице-премьер Чехии: Боеприпасы со склада должны были взорваться в Болгарии

19.04.2021 / 12:20
Взрыв на складе боеприпасов в Чехии в октябре 2014 года, в котором подозревают агентов спецслужб РФ, должен был произойти чуть позже - в Болгарии.

Как сообщает DW, об этом заявил министр внутренних дел Чехии, первый вице-премьер Ян Гамачек.

Он рассказал, что боеприпасы планировалось подорвать позднее, после перевозки в Болгарию. Это связано с тем, что, по версии следствия, в их закупке участвовал болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев, который был отравлен в 2015 году, но выжил.

По данным СМИ, боеприпасы, хранившиеся на складе во Врбетицах, могли предназначаться для поставок в Украину или в Сирию. В частности, собеседник Чешского радио отметил, что "взорвалось то, что он (Гебрев. - ред.) уже купил и начал вывозить".

Напомним, взрывы на складах боеприпасов во Врбетицах произошли 16 октября та 3 декабря 2014 года (в результате первого погибли два человека). Восстановление поврежденных объектов завершилось только в октябре прошлого года. Причиненный ущерб оценивается в сотни миллионов крон.

В связи с обоснованным подозрением в причастности к взрывам полиция Чехии заявила о розыске двух сотрудников российского ГРУ, которых также подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании в 2018 году.

По данным чешских правоохранителей, мужчины использовали российские паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, а впоследствии - паспорт Молдовы на имя Николая Попа и паспорт Таджикистана, выданный на имя Руслана Табарова.

Ранее Bellingcat и The Insider доказали, что Петров и Боширов - сотрудники Главного разведывательного управления РФ, их настоящие имена - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

17 марта правительство Чехии приняло решение выслать из страны в течение 48 часов 18 сотрудников посольства РФ, которых считают агентами спецслужб СВР и ГРУ.

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взрыв, боеприпасы, Чехия
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