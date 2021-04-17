Зеленский объявил войну Медведчуку, потому что это вписывается в его новую роль якобы «защитника суверенитета Украины», – Belsat

Такое мнение высказал польский журналист в статье, опубликованной на сайте популярного телеканала Belsat.

«Короче говоря, чтобы выжить на посту Президента, Зеленский должен был найти общего для него самого и для большинства украинцев врага, – пишет польский ресурс, уточняя, что таким врагом стала Россия и оппозиция. – Для этого Зеленский хотел использовать небольшой конфликт, который можно было бы выиграть».

В результате действия украинской власти привели к обострению конфликта на Востоке страны. Belsat пишет, что «обе стороны звенят саблями», но Зеленский надеется, что до реальных боевых действий дело не дойдет. Правда, в крайнем случае, по мнению информационного-ресурса, он рассчитывает на помощь Джо Байдена, «который, к стати, уже позвонил в Киев».

«Президент Украины, размахивая оружием (например, оловянным мечом и пластиковым щитом), просит реакции. На самом деле Кремль не хочет тянуться к оружию, но размещение солдат на границе будет правильным решением», – считает польское медиа.

В публикации также отмечается, украинские власти очень «недальновидно смертельно обидели Александра Лукашенко», отказавшись безоговорочно признать его законным президентом Беларуси.

«Внутренняя логика событий вынуждает главнокомандующего Белоруссии наконец попросить Россию ввести свои войска на его территорию. Еще несколько провокаций с якобы попытками вооруженных людей перейти украинско-белорусскую границу и, как говорится, что-то назревает», – говорится на сайте Belsat.