Санкции в результате решений СНБО являются дезинтегрирующим фактором и подменяют правоохранительную функцию, - юрист

Как действовать в случае, если решения СНБО и гаранта по соблюдению Конституции не укладываются в рамки правового государства, что задекларировано в Основном законе? Об этом в своей статье пишет заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

Он подчеркнул, что даже если все вокруг понимают незаконность внепроцессуального ограничения прав бизнеса и граждан, крупные ставки в политической игре не могут не влиять на отношение к вопросу представителей той ветви власти, которая объявляет свои решения именем Украины. Соответственно, необходимо принять как данность, что любая неточность выбранной правовой позиции и любой недостаток доказательной базы будут истолкованы и применены судьями исключительно на пользу принятых государственных решений.

"В случае введения санкций не стоит рассчитывать на общие положения обеспечения прав и интересов граждан. Государственный аппарат всегда найдет обоснование правомерности их ограничения", - отметил заслуженный юрист.

По его словам, перед подачей иска в КАС как суд первой инстанции необходимо провести значительную работу по сбору и обработке информации и документов, которые стали основанием для введения санкций. Поэтому на этапе подготовки к судебному спору не обойтись без адвокатских и информационных запросов. В Офисе президента, СНБО, Службе безопасности, профильных министерствах нужно поинтересоваться сведениями (в виде копий документов), которые служили основанием для введения санкций. Весомости бумаге придает перспектива составления (в случае отказа чиновника) протокола по ст. 212-3 Кодекса об административных правонарушениях.

"Особенно эффективными для дальнейшего доказывания могут быть запросы в тех случаях, когда заявления и действия чиновников расходятся с официальными нормативно-правовыми актами. Так, санкции в отношении В. Януковича и Н. Азарова, громко заявленные секретарем СНБО и председателем СБУ 19 марта и подхваченные СМИ, не нашли своего подтверждения в соответствующем решении СНБО и необходимом здесь Указе президента. Но этот факт оказался вне фокуса внимания нашей четвертой власти. Собрав первичную информацию, зафиксировав публично распространенные материалы, необходимо предъявить диффамационные иски и иски об установлении фактов распространения недостоверной информации. Также на этом этапе следует рассмотреть вопрос о предъявлении административных и других исков с целью аннулирования документов, которые стали основанием для введения санкций", - говорится в статье.

С прицелом на будущее судебное обжалование, пишет Владимир Богатырь, также придется изучить соответствие источников, которые распространили недостоверную информацию, законодательным требованиям и регистрации ресурсов в качестве СМИ, а также попытаться установить их владельцев. Для этого можно направить адвокатские запросы провайдеру и регистратору с требованием раскрыть информацию об администраторах веб-сайтов и доменов, заблокировать общий доступ к недостоверной информации.

"Однако придется исходить из того, что в Украине фактически нет специального нормативного акта, который бы регулировал вопросы создания, деятельности интернет-изданий и их ответственности за нарушение прав человека. Тогда действуют общие правила в части создания, сбора, получения, хранения, использования, распространения, охраны, защиты информации, а также деятельности печатных СМИ, информационных агентств и теле- и радиокомпаний. В соответствии с действующим законодательством ответственность за распространение в интернете недостоверной информации несет автор материала и владелец сайта, на котором он размещен. Однако в украинских традициях размещения так называемой джинсы существует правило вообще не указывать автора. Бывает и так, что сайты регистрируются на компании офшорной юрисдикции или физлиц без определенного места жительства", - пишет заслуженный юрист.

Он подчеркнул, что если информация распространена на сайте, который зарегистрирован за пределами Украины, можно не тратить силы на подготовку к суду против них.

"А вот зарегистрированные печатные средства массовой информации чаще ведут более сдержанную и осмысленную информационную и редакционную политику. Поэтому в тех случаях, когда имеете дело с зарегистрированным печатным СМИ или сайт имеет прозрачную структуру владельцев, можно рекомендовать судебное обжалование. Здесь юристы уже наработали достаточный опыт успешной защиты чести, достоинства и деловой репутации. Впрочем, прежде чем обращаться в суд, не будет лишним направить письма-претензии на почтовые и электронные адреса, которые будут установлены, украинским СМИ и сайтам, которые разместили недостоверную информацию, с требованием удалить такие сведения. Вполне вероятно, что часть ресурсов согласится полюбовно решить проблему без привлечения судебной системы", - отмечается в материале.

По словам юриста, при положительном решении вопроса, когда получено судебное решение относительно конкретных интернет-ресурсов, дополнительно можно реализовать свое право на забвение и обратиться к администраторам поисковых систем Google, Yahoo и др. С целью удаления любых негативных упоминаний в связи с признанием информации недостоверной, а также провести соответствующие процедуры с популярными compliance-ресурсами.

"Современная история знает интересные примеры снятия санкций. Например, бывший глава государства Петр Порошенко исключил из "санкционного" списка бывшего "министра юстиции" т. н. "ДНР", а нынешний гарант Владимир Зеленский досрочно снял санкции с бывших совладельцев одного из российских банков. Подобные противоречивые действия указывают на выборочный подход как к их введению, так и к снятию. Безусловно, подготовка к иску об отмене санкций потребует значительных затрат времени и ресурсов. Однако лишь доказывание через суды безосновательности их введения может иметь положительный эффект. Все другие споры, в том числе направленные на обоснование нарушения прав, обречены на поражение. Также надо учитывать, что КАС является в таких случаях только судом первой инстанции. Поэтому в любой ситуации дело попадет на рассмотрение в Большую палату ВС, после которой остается еще надежда на Европейский суд по правам человека", - пишет Владимир Богатырь.

"На мой взгляд, санкции являются дезинтегрирующим фактором и могут применяться только в исключительных случаях. При этом не должна происходить подмена правоохранительных функций", - резюмирует заслуженный юрист.