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Предстоятель УПЦ рассказал, почему святые жили в маленьких пещерах

29.03.2021 / 16:04
Предстоятель УПЦ рассказал, почему святые жили в маленьких пещерах
Источник: Центр информации УПЦ
К духовному совершенству необходимо стремиться не только подвижникам, а и обычным людям

Живя десятки лет в небольших пещерах, в молитве и посте, святые подвижники смогли стать достойными увидеть Божественную славу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Многие подвижники, которые жили в посте, молитве, сподобились того, что видели Бога в славе. Преподобные отцы Киево-Печерские тоже были зрителями Фаворского Света, они видели Бога. Потому что уединиться в пещере, маленькой «2×2», и там провести десятки лет, употребляя стакан воды и просфору, - такого не выдержит человек, если не увидит Бога, если не увидит Божественную славу», - объяснил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий напомнил, что Великий пост - «то время, когда мы особенно должны искоренять из себя грех и лелеять в себе священные добродетели: любовь, сдержанность, добродетель, смирение».

По словам Блаженнейшего, святителя Григория Паламу, который учил о Фаворском Свете, и Киево-Печерских преподобных объединяет то, что еще при жизни они сподобились видеть Бога в славе.

Предстоятель отметил, что к духовному совершенству необходимо стремиться не только подвижникам, а и обычным людям.

«Пусть Господь молитвами наших преподобных отцов помогает нам, дорогие братья и сестры, жить на земле, чтобы мы увидели Божью силу, Божью премудрость, которая постоянно нас поддерживает и устраивает нашу жизнь земную и жизнь внутреннюю, чтобы мы увидели Божью любовь, которая постоянно согревает каждого человека, только бы она не отгораживалась от Божественной любви своей гордыней, своей жестокостью», - пожелал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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