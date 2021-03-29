Внеплановое заседание подгруппы по безопасности ТКГ по эскалации на Донбассе не состоялось, её обсуждают политические советники Нормандского формата – Арестович

Об этом рассказал спикер ТКГ Алексей Арестович.

"Было принято решение не проводить сегодня экстренного внеочередного заседания подгруппы по безопасности для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ 26 марта в Донецкой области в результате миномётного обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований. Во-первых, поскольку в настоящее время ситуация о недопущении военной эскалации обсуждается на уровне политических советников Нормандской четверки, где Украину представляет Андрей Ермак, а, во-вторых следующее заседание подгруппы по безопасности должно пройти по плану через два дня – в следующий вторник. Поэтому мы приняли решение взять паузу в два дня и дождаться планового заседания", - заявил Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, консультации на уровне политических советников Нормандского формата будут продолжаться ещё два дня.

"Таким образом, к моменту следующего заседания ТКГ может быть выработано какое-то решение в сфере недопущения обострения и сохранения режима прекращения огня", - добавил он.

Кроме того, спикер ТКГ добавил, что в настоящее время на месте инцидента в Донецкой области в районе населённого пункта Шумы, где 26 марта погибли 4 украинских военнослужащих, находится главнокомандующий вооружённых сил Украины Руслан Хомчак.

"Президент ожидает его доклада", - сообщил Арестович.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.

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