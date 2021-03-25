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Митрополит Антоний рассказал, в чем искать смысл жизни

25.03.2021 / 15:22
Митрополит Антоний рассказал, в чем искать смысл жизни
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка советует каждому задать себе вопрос о смысле жизни и начать жить осознанно

Любовь - главный смысл жизни человека.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи».

«И откроется на Страшном Суде, что единственным смыслом жизни на земле была Любовь». Эти слова владыки Антония Сурожского ставят все на свои места. Сколько времени и сил человеческих уходят на злость, обиды, выяснение отношений, ссоры и дрязги - практически вся драгоценная жизнь. А вот на добрые чувства: прощение, сострадание мы тратим короткие мгновения, отводим им мимолетный миг», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что в современном мире человек постоянно сталкивается с подменой понятий и ценностей, тратя бесценное время жизни на страдания.

«Все перевернуто с ног на голову. Вещи, заслуживающие внимания, игнорируются: верность, чистота, порядочность, благородство. А все, что мешает гармонии и счастью, возводится на пьедестал и разрушает жизнь: циничность и бесцеремонность, хамство и пошлость», - подчеркнул управделами УПЦ.

Владыка советует каждому задать себе вопрос о смысле жизни и начать жить осознанно.

«Доколе человек будет оставаться слепцом и глупцом? Этот вопрос каждый должен задать прежде всего себе и начать жить, а не плыть неразборчиво по течению. Жить с сознанием, для чего живешь, в чем смысл. Единственным смыслом жизни на земле есть любовь. И нет никаких других задач и целей», - подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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