Митрополит Антоний рассказал, в чем искать смысл жизни

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15:54
Меркель отозвала свое решение о "пасхальном" локдауне в Германии
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12:48
Число заражений COVID-19 в мире превысило 124 млн, число жертв - 2,73 млн
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10:54
Путин вакцинировался от COVID-19 — в Кремле не признаются, какой вакциной
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09:42
Госдума разрешила Путину снова идти в президенты
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17:16
США призывают AstraZeneca обнародовать полный отчет об эффективности вакцины
- 15:54
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15:23
МВФ планирует выделить 650 миллиардов на восстановление мировой экономики
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12:17
Усиленный карантин в "красных" зонах: ФОПам и сотрудникам предприятий выплатят по 8 тысяч
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16:49
"Нафтогаз"и "Йе Энергия" Фирташа договорились о поставках газа под годовой контракт
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13:12
ВВП Украины в 2020 году упал на 4% – Госстат
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12:10
Решения по транспортным ограничениям в "красных" зонах будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС – министр
- 15:23
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08:38
В автомобиле жителя Ривненщины нашли янтаря на 200 тысяч
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07:40
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину
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06:45
В Виннице открылась выставка уникальной бубновской керамики
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06:40
В Кропивницком два человека пострадали от взрыва в многоэтажке
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05:49
Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты
- 08:38
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Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера12.03.2021 / 05:38Последние новости рубрики
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05:47
Полиция разоблачила схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины
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05:56
В Ривне произошел пожар в здании ОГА
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06:26
Из снежных заносов вытащили 13 "скорых" и 10 автобусов
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06:45
Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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05:56
Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
- 05:47