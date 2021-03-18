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США наложат санкции на Россию из-за вмешательства в выборы - CNN

18.03.2021 / 10:23
На следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы.

Об этом заявили три представителя Государственного департамента США, информирует CNN.

Отмечается, что официальные лица не разглашают никаких подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями, за исключением того, что они будут нацелены на ряд стран, включая Россию, Китай и Иран.

Напомним: американская разведка обнародовала информацию, что Россия и Иран влияли на выборы в США, а Китай решил не вмешиваться.

В частности сообщается, что президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдене, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах. Сообщалось, что Путин "контролировал деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который сыграл большую роль в деятельности России по влиянию на выборы".

Кроме того, российская агентура в Украине распространяла "пленки Порошенко-Байдена" и дезинформацию о сыне Байдена Хантере через СМИ США и близкое окружение Трампа.

Источник

США, санкции, РФ
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