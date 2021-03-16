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Александр Усик рассказал, что его удивило в общении с Митрополитом Онуфрием

16.03.2021 / 16:20
Александр Усик рассказал, что его удивило в общении с Митрополитом Онуфрием
Источник: Центр информации УПЦ
По мнению Усика, Блаженнейший Онуфрий - это «глыба православной веры», а осуждение не знающих его людей - «мелочи жизни, которые пройдут и забудутся»

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий - настоящий святой и молитвенник.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом известный боксер Александр Усик рассказал в медиапроекте Одесской епархии «Люди Церкви».

Спортсмен поделился, что неоднократно присутствовал и пономарил на службах, которые совершал Предстоятель УПЦ в своем домовом храме.

«И вы знаете, что меня удивило: он пел в хоре. Получается, что его подчиненные им как бы руководили. Он стоял в хоре со всеми и пел, он не был где-то там во главе, а пел в хоре. Обычно пришел в черной рясе, с крестом, с краешка там стоял и пел», - отметил Александр Усик.

По мнению Усика, Блаженнейший Онуфрий - это «глыба православной веры», а осуждение не знающих его людей - «мелочи жизни, которые пройдут и забудутся».

«Он (Митрополит Онуфрий -ред.) - глыба нашей православной веры, камень, на который можно смотреть нерушимо: Господи прости и дай силы. <...> Это такой вот святой - то, что я вижу. Настоящий молитвенник», - сказал Усик.

Комментируя факты различных обвинений в адрес Блаженнейшего, Александр Усик подчеркнул, что люди делают это от своей слабости, но «Господь дает ему (Предстоятелю - ред.) силу, и он пройдет все эти глупости».

«Мы часто осуждаем людей, которых не знаем, не знаем, что они делают, что им приходится переносить, терпеть. Все это - мелочи жизни, которые пройдут и забудутся», - подытожил спортсмен.

Источник: Inpress.ua
Александр Усик, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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