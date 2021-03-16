Показатель COVID-госпитализаций превышен в девяти регионах - Минздрав

Об этом свидетельствуют данные МЗ.

Согласно им, в красной зоне находятся четыре области - Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.

В оранжевой зоне 11 регионов - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 9 регионах - в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 14 марта составляет 77,2.

Самый высокий показатель госпитализаций в Ивано-Франковской - 123,4 на 100 тыс. населения и Винницкой - 122, 7 областях.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 14 марта в Закарпатской области - 70,2% (при определенном показателе 65%).

Также высокий уровень занятости коек с кислородом в Ивано-Франковской - 65,93% и Житомирской - 58,6% областях.

В Киеве по состоянию на 14 марта загруженность коек с кислородом составляет 59,7%.

Напомним, 17 февраля Кабинет Министров принял постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлено 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.

«Зеленый» уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения. Устанавливается одновременно на всей территории Украины, если: 1) заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов менее 50% эпидемического порога; 2) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - менее 5%.

«Желтый» уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.

«Оранжевый» - предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель: 1) заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог; 2) загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%; 3) количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - меньше 300; 4) количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - более 60; 5) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%; 6) рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

«Красный» уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей: 1) загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%; 2) количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - меньше 300; 3) количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - более 60; 4) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%; 5) рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

«Красный» уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов. Решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через два дня с даты его опубликования. Решение об отмене «красного» уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.

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